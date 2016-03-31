نوع من البهارات يسرّع خسارة الوزن 3 مرات بدون اي اضرار على الجسم

حالات الكسل و الجلوس الدائم في العمل و تناول الاطعمة و النوم بعدها هي عادات سيئة و سلبية و كما انة تضر بالجسم و تسبب اثار جانبية منها السمنة المفرطة التى تؤدي الى العجز في الحركة و صعوبة التنقل و صعوبة صعود السلم التى تعد اسهل ما يمكن فعلة على مدار اليوم بالنسبة لاي شخص طبيعي .

دورنا تقديم النصيحة الصحيحة و الخالصة من اجلكم فاليوم نسوف نتحدث عن نوع من البهارات يمكنكم استخدامة في اكثر من شئ سواء التخسيس او خفض نسب بالكوليسترول و الحماية من مرض السكري و امؤاض اخري . و هذة البهارات ليست مكلفة بل رخيصة و متوافر في جميع المتاجر و هو الكمون .

و سوف نقدم اليكم الان وصفة سحرية يمكنكم استخدامها بواسطة الكمون فقط و سوف تكون سحرية بمعني الكلمة بعد الانتظام عليها لمدة لا تقل عن اسبوع مع ممارسة الرياضة البسيطة مثل الجري او المشي المستمر و سوف تلاحظون بعدها نتائج رائعة و مذهلة .

الوصفة سوف تكون كالتالي و هي معلقة من حبوب الكمون ووضعها في اناء و يتم تسخينها على النار لبعضة ثواني اي 10 ثواني تقريبا ثم بعد ذلك يتم اضافة ربع لتر مياة اي 250 ملي على الحبوب بعد تسخينها و يتم تركها على النار حتي الغليان و بعد ذلك يتم تصفية المشروب من الحبوب و ننتظر خمس دقائق حتي يهدا من السخونة الناتجة بعد مرحلة الغليان و يشرب مرة واحدة يوميا او مرتين . و يمكن اضافة الية العسل الابيض حسب المزاج .

شبكةعيونالإخبارية

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