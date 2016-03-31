أداة موجودة بمطبخك تستطيع أن تنقل إليكي الأمراض والجراثيم بكل سهولة

نظافة ييتك وخلوه من البكيتريا والجراثيم يعد من أهم أولوياتك وإهتماماتك حيث يعد منزلك هو قلعتك الذي يجب عليكي المحافظة عليه والإهتمام به بالغ الإهتمام حيث يعد عنوان وواجهة لكي لذلك عليكي الحرص دائما علي أن يكون عنوان وواجهة مشرفة لكي حتي لا تعطي إنطباعا لأحد علي أنك مهملة وغير مهتمة بمنزلك .

والمطبخ بالذات يعد من أهم الأماكن الحيوية بمنزلك والذي يجب أن تعطيه أكبر قدر من الإهتمام والعناية وذلك لأنه مكان تحضير الوجبات والوصفات لعائلتك وفي بعض الأحيان يكون هو نفس المكان الذي تتناولون فيه الطعام ولذلك ينبغي عليكي أن تجعليه نظيفا وأن تكوني علي علم ودراية كافية بالوسائل والأدوات الموجودة بمطبخك والتي من الممكن أن تنقل إلي أسرتك الأمراض بكل سهولة.

بالطبع من أهم أولوياتك ومسئولياتك هي عملية غسل الصحون والأطباق والحفاظ دوما علي المطبخ نظيفا خاليا من أية صحون متسخة وأداتك في غسيل الصحون هي الليفة بكل تأكيد والتي تدور حولها العديد من علامات الإستفهام حيث أن الليفة من الممكن أن تكون أداة جيدة في نقل البكتيريا والجراثيم والأمراض إلي أسرتك الغالية

فالإهمال في تنظيف الليفةوتعقيمها بعد الغسيل يعمل علي تراكم البكتيريا والجراثيم بشكل قوي كما أن إستخدام السلك الخشن معها يعمل علي إنتشار الصدأ بها وهو ضار جدا بالصحة كما أن بعض بقايا الطعام تعلق بها وتتعرض للتعفن نتيجة الإهمال في التنظيف والتعقيم بعد غسيلها ولكي تأمني نفسك من كل تلك المخاطر عليكي إتباع الآتي بعد إستخدام الليفة في تنظيف الصحون –

عليكي إزالة بقايا الطعام من الصحون جيدا قبل البدء بالتنظيف بواسطة الليفة

إحرصي دائما علي غسيل الصحون بإستخدام الماء الدافئ للتخلص من البكتيريا والجراثيم

بعد عملية غسيل الصحون عليكي بتعقيم الليفة جيدا وذلك بوضعها في الميكروويف لمدة خمس دقائق أو وضعها في الشمس حتي تجف تماما

ينبغي عليكي تغيير الليفة بإستمرار وأن لا تستخدمي الليفة في غسيل الصحون لمدة طويلة حيث يعد ذلك خطر علي صحتك وصحة أسرتك

لذلك ينبغي عليكي توخي الحذر التام عند إستعمال الليفة في غسيل الصحون وعليكي إتباع التعليمات المذكورة بالأعلي حتي تحافظي علي صحتك وصحة أسرتك الغالية.

شبكةعيونالإخبارية

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