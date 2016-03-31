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هاموند: لبنان لا يستطيع انتظار التطورات الإقليمية لملء الفراغ الرئاسى

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هاموند: لبنان لا يستطيع انتظار التطورات الإقليمية لملء الفراغ الرئاسى هاموند: لبنان لا يستطيع انتظار التطورات الإقليمية لملء الفراغ الرئاسى
تعهد وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند، بتقديم الدعم الكامل للبنان، مشددا على عدم تأثر لبنان بالتوتر فى المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية البريطانى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبنانى جبران باسيل، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، أن المملكة المتحدة لا تزال من أكبر الدول المانحة للدول التى تأثرت من أزمة اللاجئين، مضيفا: لبنان لا يستطيع أن ينتظر التطورات الإقليمية لملء الفراغ الرئاسى.

ورحب الوزير البريطانى ببرنامج الأعمال المؤقتة للاجئين السوريين في لبنان، مطالبا السلطات اللبنانية بالترحيب باللاجئين السوريين لحين استقرار الأوضاع في سوريا.


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