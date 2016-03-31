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طفل من جزر القمر عالق فى مطار شارل ديجول بفرنسا لمدة 10 أيام

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طفل من جزر القمر عالق فى مطار شارل ديجول بفرنسا لمدة 10 أيام طفل من جزر القمر عالق فى مطار شارل ديجول بفرنسا لمدة 10 أيام

>تواجد صبى يبلغ من العمر ثمانى سنوات من جزر القمر، الواقعة بالمحيط الهندى، فى منطقة العبور بمطار شارل ديجول بباريس منذ عشرة أيام بعد محاولة دخول لفرنسا بطريقة غير قانونية.

وفى حين شهدت فرنسا حالات لقصر غير مصحوبين تقطعت بهم السبل فى الماضى، أزعجت محنة الصبى جماعات الإغاثة، التى تشعر بخيبة أمل جراء تعامل مع المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، وأكد الإدارة الإقليمية اليوم الخميس وجود الصبى فى منطقة الانتظار لكنها لم تصرح بمزيد من التفاصيل.

ووصل الصبى، الذى لم يتم التعريف به على الملأ، إلى المطار فى الحادى والعشرين من مارس ومعه جواز سفر لأحد أبناء العم فى رحلة للم الشمل مع ذويه، وفقا لمجموعة الإغاثة "صوت الطفل"، وأمره القضاة بالبقاء فى منطقة الانتظار من أجل حمايته ولأسباب إدارية.
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مصر 365

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