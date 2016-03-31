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تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. سلطات المطار تمنع دخول ملحق عسكري بريطاني

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تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. سلطات المطار تمنع دخول ملحق عسكري بريطاني تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. سلطات المطار تمنع دخول ملحق عسكري بريطاني

أرشيفية

منعت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، دخول “أندرو ميشيل”، الملحق العسكري البريطاني في البحرين، وقامت بترحيله، تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل، لوصوله بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة ، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخليج القادمة من المنامة، تبين وجود الملحق العسكري بسفارة بريطانيا في البحرين، بصحبة أسرته، فيما حملوا جوازات دبلوماسية بدون تأشيرات دخول مسبقة.
> وطالب، مكتب الخارجية بالمطار ، عند الاتصال به، بضرورة تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل، والمتبع منذ عام 2009م.

ويقضي مبدأ التعامل بالمثل، بعدم دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والمهمة، والخاصة بدون الحصول على تأشيرات دخول مسبقة من إحدى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني، وأسرته بالتعليمات وترحيلهم إلى خارج البلاد .

 

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