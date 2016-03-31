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تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«قطع طريق ناهيا» لـ 26 أبريل

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تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«قطع طريق ناهيا» لـ 26 أبريل تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«قطع طريق ناهيا» لـ 26 أبريل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “قطع طريق ناهيا”، إلى الـ 26 من أبريل المقبل.

وجاء التأجيل، لسماع مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا .

وصدر القرار برئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشريتي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم ” بأنهم في 28 أكتوبر 2014م، قاموا بالاشتراك في تجمهر بناهيا من شأنه تعريض السلم العام للخطر حاملين أسلحة نارية، و بيضاء، و أدوات مما تٌستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.

كما وجهت للمتهين ” استعراض القوة، والعنف، وترويع المجني عليه “أحمد رفاعي”، وإحداث إصابات به” .

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