تأجيل «أحداث العِدوة» وإخلاء سبيل 6 متهمين على ذمة القضية

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، تأجيل محاكمة محمد بديع، و 682 متهمًا آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العِدوة”، لجلسة 27 أبريل المقبل.

كما قررت إخلاء سبيل 6 متهمين على ذمة القضية.

وجاء التأجيل لحضور المتهمين، فيما عقدت الجلسة رئاسة الستشار عُمر سويدان، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت مدينة العِدوة بالمنيا، قد شهدت أعمال عنف، وتخريب يوم 14 أغسطس 2013م، وتم خلالها اقتحام، وحرق، وسرقة، ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.