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إحالة 6 متهمين بـ«التجمهر وثأر أوسيم» للمفتي.. والنطق بالحكم 28 إبريل

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إحالة 6 متهمين بـ«التجمهر وثأر أوسيم» للمفتي.. والنطق بالحكم 28 إبريل إحالة 6 متهمين بـ«التجمهر وثأر أوسيم» للمفتي.. والنطق بالحكم 28 إبريل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إحالة 6 متهمين، إثر اتهامهم في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم شنقًا.

كما حددت المحكمة جلسة الـ 28 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

يذكر أن أسفرت الأحداث السالفة عن مقتل مجني عليه لوجود خصومة ثأرية، والشروع في قتل اثنين من بينهم طفل .

وصدر القرار برئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشريتي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بـ”الاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحيازة أسلحة نارية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه “يحيى عبد المنعم”، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية” بينهم ، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل”.

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