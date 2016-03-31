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مناقشة جديدة لـ "الكتاب الأسود" يوم 31 مارس المُقبل

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مناقشة جديدة لـ "الكتاب الأسود" يوم 31 مارس المُقبل مناقشة جديدة لـ "الكتاب الأسود" يوم 31 مارس المُقبل

أسماء بركة

تناقش الكاتبة/ نرمين نعمان أخصائية الصحة النفسية  كتابها "الكتاب الأسود"  يوم الخميس المقبل 31 مارس  فى ندوة ثقافة والتى تُعقد بمقر إيديتا للصناعات الغذائية بالشيخ زايد وبحضور كلًا من  أ/ ماجد تادرس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية و الشئون الإدارية، أ/ نيفين بخاتى مدير قسم التدريب و التطوير و مجموعة العمل، أ/ ساندرا إيميل ، أ/ مريم شريف .

و "الكتاب الأسود "  يُعد التجربة الأولي للكاتبة كما أنه الأول من نوعة في الوطن العربي حيث أنه يتطرق إلي مناطق حرجة داخل النفس البشرية، ويعتبر هذا الكتاب محاولة لمساعده القارئ أن يجد الصندوق الخاص به وما فيه من أسرار. كما يناول تناقضات المجتمعات الشرقية، والعلاقات الإنسانية المختلفة، رحلة من الميلاد إلي الحب والزواج، والعشق والجنس.

ويُذكر أن الكاتبة مصرية حاصلة على بكالوريوس وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، باحثة ودارسة في علم النفس ودراسات التنمية البشرية، والبرمجة اللغوية العصبية، وتدريب الحياة ، والعلاج بخطّ الزمن.

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