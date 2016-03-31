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طليقة توفيق عكاشة: المحكمة أثبتت امتلاكه 5 سيارت وعزبة خيول وأراض وفيلات

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طليقة توفيق عكاشة: المحكمة أثبتت امتلاكه 5 سيارت وعزبة خيول وأراض وفيلات طليقة توفيق عكاشة: المحكمة أثبتت امتلاكه 5 سيارت وعزبة خيول وأراض وفيلات
قالت رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة، إن الحكمين الصادرين من محكمة الأسرة بحبسه شهرين واجبين النفاذ.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنها قدمت للمحكمة التحريات التى طلبتها حول ممتلكات طليقها، وأثبتت التحريات أن توفيق عكاشة يمتلك 5 سيارات، وعزبة خيول، وأراضى وفيلات وشقق سكنية، وهو ما أثبتته المحكمة بإلزامه بدفع نفقة ابنه التى امتنع عن سدادها.

وكشفت "الكرداوى" أنها تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لتقديمها إلى إدارة تنفيذ الأحكام للقبض عليه، وفقا للأحكام الصادرة ضده، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن الحكمين إلإ بعد اعتذاره لابنه فى وسائل الأعلام.

- للمرة الثانية.. حبس توفيق عكاشة شهرا لعدم سداده نفقة ابنه

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