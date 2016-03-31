بالصور.. ضباط شرطة مرافق القاهرة يزورون مستشفى 57357 ويتبرعون بـ 30ألف جنيه

تبرع الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة مبلغ 30 ألف جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال (57357) من خلال التبرع بجزء من رواتبهم مساهمة منهم في علاج المرضى بالمستشفى.

كان اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق توجها على رأس وفد من ضباط وأفراد والعاملين المديين بالإدراة صباح اليوم للمستشفى وإيداع المبلغ بحساب المستشفى كتعبير رمزى عن دعم أجهزة الوزارة لجهود المستشفى فى علاج الأطفال بالمجان.

كما وزع الضباط الهدايا العينية على كافة المرضى بالمستشفى لإدخال البهجة فى نفوس أطفال المستشفى الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة وقدم مسئولو المستشفى الشكر لوفد المديرية على هذه اللمسة الانسانية.

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