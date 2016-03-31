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تريزيجيه: لن أعود لمصر مثلما فعل غيري.. سأصبر

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تريزيجيه: لن أعود لمصر مثلما فعل غيري.. سأصبر تريزيجيه: لن أعود لمصر مثلما فعل غيري.. سأصبر

أكد محمود تريزيجيه لاعب أندرلخت ومنتخب أنه لا ينوي العودة إلى الأهلي وأنه يسعى للاستمرار في مشواره الاحترافي الذي بدأ مطلع الموسم الحالي.

ويعاني تريزيجيه من قلة المشاركة مع فريقه البلجيكي الذي استعاره من الأهلي لمدة موسم.

ويحق لأندرلخت شراء تريزيجيه نهائيا من الأهلي مقابل 2.3 مليون يورو وفقا للعقد المبرم، وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأخير قد شدد على حاجة النادي لعودة اللاعب.

وقال تريزيجيه لصحيفة لاديرنييه أوير الناطقة بالفرنسية والتي تصدر في بلجيكا:"لن أنتقد المدرب لأنني لا أشارك. فهو المسؤول الأول عن الفريق".

"هو الذي يمتلك الخبرة ويعلم ماذا يفعل. أنا مستعد لخدمته في أي وقت لكن علي أن أكون صبورا".

"سأنتظر الفرصة فأنا قوي جدا من الناحية الذهنية. لاعبون مصريون أخرون قد يستسملوا للأمر ويعودون لمصر سريعا لكنني لن أفعل ذلك".

"أنا سعيد لأنني قادر على البقاء مع أندرلخت. مسؤولو النادي لديهم ثقة كبيرة في قدراتي. علي أن أكون عند حسن ظنهم من خلال التدرب بقوة".

"سأقتنص الفرصة، هدفي هو اللعب في ناد كبير بأوروبا مثل ريال مدريد".

"لكي أحقق ذلك علي النجاح أولا مع أندرلخت، فهو ناد مثالي بالنسبة لي. العودة لمصر ستكون بمثابة القضاء على حلمي".

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