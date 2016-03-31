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«Biker zone» تحتفل بـ«يوم اليتيم» بحضور 1500 سائق دراجة نارية

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«Biker zone» تحتفل بـ«يوم اليتيم» بحضور 1500 سائق دراجة نارية «Biker zone» تحتفل بـ«يوم اليتيم» بحضور 1500 سائق دراجة نارية

Biker zone

قال محمود مازن، المدير المسئول عن تنظيم فعاليات فريق «بايكر زون» للدراجات النارية، الخميس، إن المعرض سينظم الفاعلية الخامسة له للاحتفال بيوم اليتيم، الجمعة المقبلة، بمشاركة ما يقرب من 1500 سائق دراجة بخارية.

وأضاف مازن، في بيان صادر عنه الخميس، أن التجمع سيبدأ يوم الجمعة، للعام الخامس على التوالي، بداية من طريق العين السخنة، وحتى مدينة «بورتو كايرو» بالتجمع الخامس، بحضور أكثر من 5000 مدعو، حيث يقام حفل فني يُحييه المطرب مدحت صالح، ثم يفتح باب التبرعات للأطفال الأيتام.

وأكد أن الجميع سيشارك بالتواجد فى يوم اليتيم وقضاء يوم عائلى ترفيهى، كما سيكون هناك عروض وفرق موسيقية بالإضافة إلى الألعاب الجماعية للكبار والأطفال وتوزيع هدايا رمزية عليهم.

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