انفجار مركبين محملين بأسلحة ومتفجرات فى ميناء مصراتة بليبيا

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بانفجار مركبين محملين بأسلحة ومتفجرات فى ميناء مصراتة بليبيا.

وكان قد أكد عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، توقف الاشتباكات داخل العاصمة، مطمئنا سكان العاصمة طرابلس بعودة الهدوء إلى العاصمة.

يذكر أن وسط العاصمة طرابلس شهد أمس، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين المؤيدين لنزول حكومة الوفاق الوطنى للعاصمة، وبين المعارضين لها.

توقف الاشتباكات فى ليبيا بين مؤيدى حكومة الوفاق ومعارضيها