وزير حقوق الإنسان اليمنى: 34 نوعا من الانتهاكات تم ممارستها فى اليمن

قال وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحى، إن حقوق الإنسان فى اليمن تدهورت مع انقلاب ميليشيات الحوثى وصالح لافتا إلى أن الميليشيات استولت على مؤسسات الدولة وحاصرت المسئولين.

وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم ،أنه لولا الوقفة العربية مع اليمن لكانت حقوق الإنسان أسوأ بكثير لافتا أن هناك 34 نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان تم ممارستها فى اليمن وحوالى 42 % من الضحايا هم نساء وأطفال.

وأشار وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحى، أن هناك 181 شهيدا خلال شهر فبراير الماضى فقط مع تزايد حالات الاختطاف للناشطين السياسيين.

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