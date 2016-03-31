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صورة.. نائب طهطها «مصطفى سالم» يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء

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f305fc0a-08e6-441a-819e-01f43b045806مراسل «ONA»:

تقدم النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا بسوهاج، الخميس، ببيان عاجل للمهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تفعيل قرار مجلس المحافظين والخاص بتوصيل العدادات الكودية وعدادات المياة للعقارات المخالفة للبناء والتى أصبحت أمر واقع وانتشرت فى محافظات المختلفة وخاصة محافظة سوهاج.

 وأشار سالم، في بيانه العاجل، إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على حقوق الدولة من خلال تحصيل مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمة توصيل تلك المرافق والحد من سرقة التيار الكهرباء وكسر خطوط المياة لتوصيل تلك المرافق بطريقة غير شرعية تمثل إهدار لحقوق الدولة مع اعتبار أن تلك المرافق التى سيتم توصيلها للعقارات المخالفة لا تمنح تلك العقارات أية حقوق قانونية أو بتوصيلها تسقط أى مخالفات قانونية على مالك العقار

وأضاف نائب المصريين الأحرار بطهطا، أن هذا الملف كان أحد المحاور الهامة التى تم مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج ووعد بأتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق منظومة العدادات الكودية للعقارات المخالفة حفاظا على حقوق الدولة مع الاستمرار فى أتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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