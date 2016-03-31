رئيس إسعاف كفر الشيخ: مازال البحث مستمرا عن جثث مركب الهجرة غير الشرعية

مازال رجال الإنقاذ يبحثون فى عرض مياه البحر المتوسط قبالة قرى البرلس ومطوبس للبحث عن المزيد من جثث الغرقى من راغبى الهجرة غير الشرعية، التى تمكنت قوات حرس الحدود من إلقاء القبض على 127، وتم استخراج 9 جثث، خمسة قبالة قرية المقصبة ببلطيم، و4 قبالة المدينة الصناعية بمطوبس.

قال أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، هناك متابعة مستمرة لعمليات محاولات رجال الإنقاذ البحث عن مزيد من الجثث فى مياه البحر المتوسط بالبرلس ومطوبس.

وأضاف أنه تم التعرف على أصحاب الجثث المستخرجة، هم لـ "بوليس أحمد كفلى 43 سنة إثيوبى، وأبدى أحمد دويل 33 سنة وبقية الجثث لرجلين وثلاث سيدات وطفلين، تم إيداع خمس جثث بمشرحة بلطيم المركزى، وأربعة أخرى تم إيداعها مستشفى مطوبس المركزى.

غرق 4 وإلقاء القبض على 127 من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية بكفر الشيخ