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وزيرة التضامن لطالب فاقد للبصر: الطرق فى مصر لا يمشى عليها سليم ولا كفيف

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وزيرة التضامن لطالب فاقد للبصر: الطرق فى مصر لا يمشى عليها سليم ولا كفيف وزيرة التضامن لطالب فاقد للبصر: الطرق فى مصر لا يمشى عليها سليم ولا كفيف
وجه طالب كفيف بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان سؤالا لوزيرة التضامن الاجتماعى عن أسباب سوء حالة الطرق فى ، فردت الوزيرة، حال الطرق فى مصر لا يمشى عليها سليم ولا كفيف".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال محاضرتها بالجامعة تحت عنوان "الإعلام والتنمية والتضامن الاجتماعى"، أنه فى مجتمعنا لا يوجد تطبيق للقانون على الطرق أو المبانى، قائلة، "حال الطرق لا يمشى عليها سليم ولا كفيف ولا حد".

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مجلسا قوميا لشئون الإعاقة، ولكن حتى مبانى التأهيل غير مؤهلة لاستقبال ذوى الإعاقة، مؤكدة أن مبانى التأهيل نفسها بحاجة للتأهيل.
>وزيرة التضامن الاجتماعى (1)

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وزيرة التضامن الاجتماعى (5)

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>- وزيرة التضامن لطالب فاقد للبصر: الطرق فى مصر لا يمشى عليها سليم ولا كفيف
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