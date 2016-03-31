محمد صبحي يطلب من «CBC» توجيه ميزانية إعلانات برنامجه لصالح تطوير العشوائيات

كتبت – إنجي لطفي

طلب النجم محمد صبحي، من إدارة قنوات “سي بي سي”، إلغاء إعلانات الطرقات لبرنامجه ” أعزائي المشاهدين .. مافيش مشكلة خالص” في موسمه الثاني، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في البرامج التليفزيونية .

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الثاني من البرنامج بعد غد السبت.

ووجه “صبحي”، الميزانية المخصصة لهذه الإعلانات بالكامل، والتي تقدر قيمتها بـنصف مليون جنيه لصالح مؤسسة “معًا” الخيرية، التي يشرف عليها.

وتعمل “معًا”، في مجال تطوير العشوائيات، والتي تستكمل حاليًا بُناء مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية لنقل مئات الأسر إليها .

قال محمد صبحي، إن ذلك يأتي من واقع إدراكه للمسئولية الاجتماعية للإعلام عمومًا، ولبرنامجه على وجه التحديد، خاصةً وأنه سيقدم في الموسم الحالي لبرنامجه حلقة كاملة عن العشوائيات .

ورحبت إدارة قنوات سي بي سي، بمبادرة النجم الكبير، وقامت فعلًا بتوجيه المبلغ المخصص لإعلاناتالطرقات، لصالح مؤسسة “معًا”.

وقالت إدارة المحطة، إنها ” لم تتردد في الاستجابة لطلب محمد صبحي اقتناعًا منها بالمسئولية الاجتماعية أولًا، ولأن النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج لا يجعل عدم وجود إعلانات عنه في الشوارع يؤثر عليه سلبيًا بأي شكل” .