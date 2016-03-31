دراسة أمريكية تكشف: تناول عشب الروزمارى يوميًا يطيل العمر لأكثر من 100 سنة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الروزمارى أو "إكليل الجبل" يمكن أن يكون سر العيش إلى أكثر من 100 عام.

ووجد الباحثون عبر الدراسة التى شملت على أكثر من 300 شخص من المعمرين فى القرية الإيطالية النائية “Acciaroli” التى يبلغ عددها بضعة آلاف بالقرب من منتجع ساليرنو، أن عشب الروزمارى شائع استخدامه بهذه المنطقة، لافتين إلى أن هذه القرية خالية من مرض القلب ومرض الزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أنه من بين هؤلاء الأشخاص لا يقل عن 300 من الرجال والنساء الذين هم بالفعل يبلغون 100 سنة أو أكثر، لافتين إلى أنها نسبة هائلة مقارنة بأمريكا على سبيل المثال حيث هناك فقط 0.02% من السكان يعيشون فترة طويلة.

ويعتقد الباحثون أن العوامل الرئيسية المسئولة عن العمر الطويل، وانخفاض معدلات كل من المرض العقلى والجسدى تشمل النظام الغذائى المتوسط الصحى الشهير الذى يحظى بشعبية فى جميع أنحاء المنطقة.

وقال باحثون من كلية جامعة كاليفورنيا فى سان دييغو بالمشاركة مع جامعة روما، إن عشب الروزمارى منتشر بشكل خاص فى طهى الطعام لدى هذه المنطقة بإيطاليا.

>وتشمل التأثيرات الأخرى، الهواء النقى والمشى بشكل منتظم عبر الجبال للذهاب إلى المتاجر أو العمل كجزء من روتين حياتهم اليومية.

وأضاف البروفسور الطبيب آلان مايزل بسان دييغو، أنهم أول مجموعة من الباحثين الذين يأخذون إذن لدراسة هذه الفئة من السكان فى قرية “Acciaroli” بإيطاليا.

ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الحادى والثلاثون من شهر مارس الجارى.

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