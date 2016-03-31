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سيدة تطالب وزير التعليم بارتداء ابنتها النقاب.. والهلالى:"مش هديكى موافقة"

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سيدة تطالب وزير التعليم بارتداء ابنتها النقاب.. والهلالى:"مش هديكى موافقة" سيدة تطالب وزير التعليم بارتداء ابنتها النقاب.. والهلالى:"مش هديكى موافقة"
طالبت إحدى أولياء الأمور الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، الموافقة على ارتداء ابنتها، فى الصف الثانى الإعدادى، للنقاب، ورد الوزير قائلا، "مش هديكى موافقة".

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه عددا من أولياء أمور حملة "مناهجكم باطلة"، أنه بالنسبة لمشكلة المعلمات المغتربات سيتم عودتهم إلى محل الإقامة نهاية يونيو المقبل، أما المعلمين على قائمة الاحتياطى فهناك مشكلة بأن بعض المعلمين لم يتسلموا العمل، ولا بد من إنذارهم 3 مرات.

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