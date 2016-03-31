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وزير الخارجية الإيطالى يدعو مجددا للكشف عن قاتل رجينى

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وزير الخارجية الإيطالى يدعو مجددا للكشف عن قاتل رجينى وزير الخارجية الإيطالى يدعو مجددا للكشف عن قاتل رجينى
قال وزير الخارجية الايطالى باولو جينتيلونى، اليوم الخميس، إن روما تريد من القاهرة كشف قاتل الشاب الإيطالى الحقيقى جوليو رجينى، وتحديد المسئولين عن تلك الجريمة.

ونقلت قناة "تى جى كوم 24" الإيطالية عن جنتلونى قوله: "ينبغى على تحسين مستوى التعاون فى التحقيقات حول مقتل رجينى وإلا ستتخذ إيطاليا خطوات تالية".

وقال جينتلونى "عزم وكرامة أسرة ريجينى يشكلان سببا آخر يدفع المؤسسات للإصرار بالحزم والثبات على الوصول إلى الحقيقة"، مضيفا "أما بشأن الردود المصرية، فسنستمع أولا إلى تقييم المدعى العام جوزيبى بينيتاتونى، وفى حال عدم التوصل لإجابات مقنعة فسنقدم على خطوات تالية".

وأكد جنتيلونى "كل ما نريده من المصرية هو الحقيقة فقط ،أى تحديد المسئولين، الأمر الذى يمكننا تحقيقه ببمارسة ضغط سياسى ودبلوماسى، ولن نرضى بأى تبريرات، فنحن نحتاج إلى التعاون فى مجال التحقيق، وهذا ما يحتاج إلى نقلة نوعية".

وأوضح وزير الخارجية أن "زيارة المحققين المصريين لروما، المقررة فى 5 إبريل المقبل، والتى لم تتأكد بعد، يمكنها أن تكون فرصة لتغير النهج"، حسب رأيه وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول "من الواضح أن بإمكاننا اتخاذ أى قرار فى وقت لاحق، فى حال غياب هوامش للتعاون الفعال".

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مصر 365

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