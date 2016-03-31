عبور47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 47 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات MSC KALINA البنمية بحمولة 200 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC TARANTO بحمولة 158 ألف طن.

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