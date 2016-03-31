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"التعليم": تخفيف المناهج لطلاب النقل ووضع المحذوف على موقع الوزارة السبت

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"التعليم": تخفيف المناهج لطلاب النقل ووضع المحذوف على موقع الوزارة السبت "التعليم": تخفيف المناهج لطلاب النقل ووضع المحذوف على موقع الوزارة السبت
أعلن سمير الشرقاوى، مستشار مادة التاريخ بوزارة التعليم، تخفيف بعض الأجزاء بمناهج الدراسات الاجتماعية للنقل، بمناهج العام الحالى، موضحاً أنه تم تحديد أجزاء من منهج الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.

وأكد مستشار العلوم، فى لقاء الوزير مع أولياء الأمور، حول شكوى المناهج ومبادرة حملة "مناهجكم باطلة"، تخفيف أجزاء أخرى فى المنهج، فيما رفض مستشار مادة الرياضيات تخفيف أجزاء لكون الموضوعات مرتبطة ببعضها.

وأكد الدكتور الهلالى الشربيى، وزير التربية والتعليم، وضع الأجزاء المحذوفة على موقع الوزارة السبت المقبل، وتعميم نشرة به إلى المديريات التعليمية للتعامل فى هذا الإطار.

وأشار "الهلالى" إلى أنه تم وضع نظام لكتب الماس والساينس بحيث تكون جميع الكتب فى أيدى الطلاب مع بداية العام الدراسى، موضحاً حال ثبوت تقصير بالمديريات أو الإدارات سيتم محاسبة المسئولين، مشددا على حرص أن الوزارة على طباعة الكتب قبل بدء العام الدراسى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى المدارس فى الترم الأول فوجئ بوجود 8 كتب لم يتم تسليمها للطلاب، وقال مدير المدرسة إن الكتب لم تأت من المديرية، فرد أحد الحضور، "لا الكتب دى عندنا، ومدير المدرسة لم يسلمها إلى الطلاب".

وأعلنت إحدى أولياء الأمور بمدرسة السادات، أن ابنها بالصف الثالث الثانوى، لم يتسلم الكتب حتى الآن.


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