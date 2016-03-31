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صور.. عمرو الليثي يشارك الأطفال فرحتهم في احتفالية «واحد من الناس» بيوم اليتيم

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الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

كتبت – إنجي لطفي

تُقيم مؤسسة واحد من الناس، احتفالية ضخمة بمناسبة يوم اليتيم.

ومن المقرر أن تُذاع الاحتفالية كاملة، غدًا الجمعة، ببرنامج واحد من الناس، بمشاركة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس مجلس أمناء “واحد من الناس”، والذي شارك الأطفال فرحتهم، ومحاورتهم، فضلًا عن الاستماع إلى أحلامهم، وأمانيهم وتوزيع الهدايا عليهم.

كما تضمنت الاحتفالية فقرة موسيقية، وعرائس متحركة، ورسم على وجوه الأطفال.

و أوضح “الليثي”، أن مؤسسة واحد من الناس تهتم بمشاركة الأطفال فرحتهم، ولا سيما في يوم اليتيم، حتى يشعورا أننا معهم، وأننا عائلتهم الكبيرة.

وأشار الإعلامي عمرو الليثي، إلى أن مؤسسة واحد من الناس، تضع الاهتمام برعاية اليتيم نصب أعينها، وتساهم في تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، ومشاركتهم فرحتهم، فضلًا عن تقديم الدعم لهم.

وأكد “الليثي”على الدور الهام لهم في بناء المجتمع المصري، مضيفًا أنهم جزء من النسيج المصري.

 

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عمرو الليثي أثناء احتفاله مع الأطفال

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عمرو الليثي أثناء احتفاله مع الأطفال

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