بالأسماء.. تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن سوهاج‎

مراسل «ONA»:

اعتمد اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الخميس، الحركة الداخلية لضباط الشرطة والبحث الجنائى بكافة القطاعات بالمديرية.

وشملت الحركة، بحسب بيان صادر عن المديرية اليوم، تعين كل من “العميد عمر أحمد السعيد، مدير إدارة التفتيش للعمل وكيل إدارة تأمين الطرق ،والعميد مرتضى أبوسحلى، مفتش شرطة بالمديرية شرطة المراغة للعمل مدير إدارة التفتيش. كما تم نقل العقيد سعيد عبدالحكيم، نائب مأمور مركز شرطة المراغة للعمل وكيل قسم الأمن بالمديرية، والعقيد حسن صبرى البابلى، وكيل إدارة تأمين الطرق للعمل وكيل قسمى الإعلام والعلاقات، والمقدم يحيى عبد العظيم، رئيس قسم العمليات بإدارة العمليات وشئون الخدمة للعمل رئيس قسم المركبات، والمقدم أحمد حسنى الشريف، رئيس قسم العمليات والمالية بإدارة تأمين الطرق للعمل رئيس قسم العمليات بإدراة العمليات وشئون الخدمة، والرائد أحمد فاروق محمود، رئيس نقطة شرطة العتامنة بمركز طما للعمل نائب مأمور مركز شرطة المراغة.”

كما تضمنت الحركة نقل “الرائد محمد سمير محمد، معاون مركز شرطة طما للعمل رئيس قسم العمليات والمالية بإدارة تأمين الطرق ،والرائد أحمد جمال المليجى إبراهيم ضابط إدارة المرور للعمل معاون مركز شرطة المراغة ، والرائد أحمد محمود إسماعيل ،ضابط قسم العمليات بإدارة العمليات وشئون الخدمة للعمل ضابط بمركز الرئاسة، والرائد عبد الله محمد عبيدة ضابط قسم الأمن بالمديرية، للعمل ضابط بقسم الرئاسة، والرائد أكثم فاروق عبد الرحمن ضابط إدارة تأمين الطرق للعمل بإدارة الحماية المدنية.

ونقل النقيب يحيى السيد أحمد ضابط بمركز شرطة المراغى للعمل بإدارة شرطة النجدة، والنقيب حسام عبدالرؤف محمد معاون مركز شرطة ساقلته للعمل ضابط بقسم الترحيلات، والنقيب ناصر حنفى محمود ضابط إدارة الحماية المدنية للعمل معاون مركز شرطة طما والنقيب أحمد عوض خضيرى ضابط قسمى الإعلام والعلاقات للعمل رئيس وحدة الإعلام بقسمى الإعلام والعلاقات، النقيب مصطفى محمود معاون مركز شرطة المراغة للعمل ضابط بإدارة الحماية المدنية، والنقيب بهاء عبد العليم ضابط إدارة شرطة النجدة للعمل رئيس نقطة شرطة العتامنة بمركز شرطة طما. كما تم نقل النقيب عادل محمود محمد ضابط بإدارة الحماية المدنية للعمل ضابط بمركز شرطة جهينة النقيب أحمد صابر محمد ضابط مركز شرطة المراغة للعمل بقسم الترحيلات والملازم أول عماد عبد الحميد عبد العظيم ضابط إدارة الحماية المدنية للعمل ضابط بمركز شرطة المراغة، والملازم محمد سعد عبدالشافى ضابط مركز شرطة المنشأة للعمل ضابط بمركز شرطة المراغة، الملازم شرف محمد مصطفى ضابط مركز شرطة سوهاج للعمل ضابط بإدارة مرور سوهاج.

كما شملت الحركة إدارة البحث الجنائى وتم نقل الرائد عمرو عبدالراضى رئيس قسم رعاية الأحداث للعمل ضابط مباحث بمركز شرطة دار السلام، ونقل النقيب أحمد خلف السيد رئيس مباحث مركز شرطة طما للعمل بمباحث قسم الترحيلات، والنقيب أحمد صلاح الدين عبدالستار رئيس مباحث مركز شرطة جهينة للعمل رئيس مباحث مركز شرطة طما، والنقيب محمود أحمد صبره ضابط مباحث مركز شرطة جهينة للعمل رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، والنقيب أحمد طلعت ضابط بوحدة مباحث المنشأة للعمل بقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

ونقل النقيب محمد أبوالعطا، رئيس مباحث مركز شرطة البلينا للعمل رئيس قسم رعاية الأحداث، والنقيب أحمد محمد أبوسديرة ضابط وحدة مباحث مركز العسيرات للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز ساقلته، والنقيب حازم محمد على ضابط وحدة مباحث مركز ساقلته للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، والنقيب حلمى حليم ضابط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام للعمل رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، والنقيب أحمد مصطفى المشنب، ضابط وحدة مباحث مركز المراغة للعمل ضابط بوحدة مباحث العسيرات، والنقيب محمد عبد البديع ضابط وحدة مباحث الكوثر للعمل ضابط بقسم حماية الآداب والنقيب محمد عبدالحى ضابط وحدة مباحث قسم ثان للعمل ضابط مباحث بقسم شرطة الكوثر والنقيب حسام محمد حافظ ضابط وحدة مباحث طما للعمل ضابط بوحدة مباحث جهينة .

ونقل أحمد عمرو أحمد ضابط وحدة مباحث مركز أخميم للعمل ضابط مباحث بمركز شرطة المراغة ،وأسلام على كريم ضابط وحدة مباحث مركز المنشأة للعمل ضابط بقسم مكافحة جرائم المخدرات، النقيب أحمد محمود خلف ضابط قسم الأموال العامة بإدراة البحث للعمل ضابط مباحث بقسم الأمن، والنقيب أحمد محمد إبراهيم ضابط بوحدة مباحث مركز البلينا للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة جرجا، والنقيب محمد مصطفى عبدالسلام ضابط وحدة مباحث مركز طما للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة كما.

وتم نقل النقيب موسى محمد موسى ضابط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا للعمل ضابط مباحث بمركز شرطة البلينا والنقيب محمد كمال ضابط وحدة مباحث قسم أول للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب رفعت الحلوجى ضابط وحدة مباحث مركز المنشأة للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب محمد حمدى ضابط وحدة مباحث طما للعمل ضابط مباحث بوحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب أدهم ذكى حمادى ضابط مباحث قسم التحيلات للعمل بوحدة الاشتباه، والنقيب أحمد عبدالعزيز ضابط بوحدة مباحث ساقلته للعمل ضابط بوحدة الاشتباه، والنقيب أحمد محمود ضابط وحدة الاشتباه للعمل ضابط مباحث بوحدة مباحث قسم أول سوهاج.

ونقل النقيب شريف عبد المحسن ضابط مباحث مركز طهطا للعمل ضابط بوحدة الاشتباه، والنقيب محمد محمد أحمد سليمان ضابط قسم مكافحة جرائم المخدرات للعمل ضابط مباحث مركز المنشأة، والملازم أول أحمد رشاد محمد، ضابط وحدة مباحث دار السلام للعمل ضابط بوحدة مباحث طما، والملازم أول شهاب الدين أحمد ضابط وحدة الاشتباه للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، والملازم أول محمد أحمد سيد ضابط مباحث قسم الأمن بالمديرية للعمل بوحدة الاشتباة.

كما تضمنت نقل الملازم أول محمود مأمون ضابط فرع بحث الشرق للعمل ضابط مباحث بمركز شرطة دار السلام والملازم أول عبد اللاه عبدالعزيز الشريف ضابط وحدة الاشتباه للعمل ضابط مباحث بقسم ثان سوهاج، والملازم أول مصطفى صابر ضابط وحدة الاشتباه للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز المنشاة والملازم أول أحمد محمد فتحى ضابط مباحث مركز شرطة طما للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والملازم أول مصطفى محمد نجيب ضابط وحدة مباحث تأمين الطرق للعمل بفرع بحث الشرق .

ونقل الملازم أول مجدى محمد ضابط وحدة مباحث قسم طهطا ندب للعمل بوحدة مباحث مركز شرطة طما والملازم أول شاذدى علاء الدين ضابط قسم رعاية الأحداث للعمل ضابط بوحدة مباحث الاشتباه، والملازم أول مصطفى فهمى على ضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق للعمل ضابط بفرع بحث الشمال، والملازم أول عبد الله جمال ضابط قسم مكافحة جرائم الآداب للعمل ضابط مباحث بقسم الأمن.