أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. إقبال كبير من أهالي «الصنافين» بالشرقية على حملة الكشف المبكر عن فيروس «سي»

Google+ Print

12919364_10153525970293519_1670344567_oمراسل «ONA»:

شهدت حملة حملة الكشف المبكر عن “فيرس سي” بقرية “الصنافين” بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، الخميس، إقبالًا كبيرًا من الأهالي .

نظمت الحملة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالصنافين، وتحت إشراف الدكتور سامح محمود المزين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الزقازيق.

وقال الدكتور سامح المزين أستاذ الجهاز الهضمي بجامعة الزقايق، إنه بعد إجراء عملية الكشف، سيتم إعلان النتائج ، واختيار الحالات التي تعاني من مستويات الدخل المحدودة ” الفقيرة” لمتابعتهم لإجراء تحليل pcr والعلاج بالمجان، موجهًا الشكر لكل من ساهم بالدعم المالي لتلك الحملة.

وأوضح أن الحملة تستهدف أعمار من 18 حتي 75 عام بشرط أن لا يعلم المتقدم أنه مصاب بالفيرس .

12948462_10153525970428519_100971842_o 12919303_10153525970413519_1984896975_n 12903542_10153525970358519_220580265_o 12919364_10153525970293519_1670344567_o 12903833_10153525970273519_734355244_o 12903475_10153525970213519_1974811021_o 12914833_10153525970178519_1776050676_o 12948396_10153525970143519_589912206_o

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا