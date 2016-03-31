صور.. إقبال كبير من أهالي «الصنافين» بالشرقية على حملة الكشف المبكر عن فيروس «سي»

مراسل «ONA»:

شهدت حملة حملة الكشف المبكر عن “فيرس سي” بقرية “الصنافين” بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، الخميس، إقبالًا كبيرًا من الأهالي .

نظمت الحملة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالصنافين، وتحت إشراف الدكتور سامح محمود المزين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الزقازيق.

وقال الدكتور سامح المزين أستاذ الجهاز الهضمي بجامعة الزقايق، إنه بعد إجراء عملية الكشف، سيتم إعلان النتائج ، واختيار الحالات التي تعاني من مستويات الدخل المحدودة ” الفقيرة” لمتابعتهم لإجراء تحليل pcr والعلاج بالمجان، موجهًا الشكر لكل من ساهم بالدعم المالي لتلك الحملة.

وأوضح أن الحملة تستهدف أعمار من 18 حتي 75 عام بشرط أن لا يعلم المتقدم أنه مصاب بالفيرس .