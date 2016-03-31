مهرجان الخيمة للتجوال بالمنيا يحقق نجاحًا غير متوقع

أسماء بركة

أكد هيثم فتحي المنسق العام لمهرجان الخيمة للتجوال بمحافظة المنيا،والمُقام بالتعاون بين دوار الفنون بالمنيا ومؤسسة مدد أن النجاح الذي أحدثه المهرجان خلال جولاته في محافظة، لم يكن متوقعًا خصوصًا أن المحافظة تعانى منذ فترة من الفقر الفنى، وأضاف فتحى أن فى الليلة الختامية للمهرجان التى أقيمت على مسرح المحافظة حضرها 600 شخص بالرغم من أنه كان في نفس توقيت ماتش مصر ونيجريا، وعرضنا عددا من المسرحيات والفقرات الشعرية. وقال أن ما حدث بالمهرجان أثبت للجميع أن الفن استطاع أن يهزم الكورة وأن محافظة المنيا ليست كما يظن الكثير أنها لا ترعى سوى الإرهابيين والمخربين.

يذكر أن مهرجان الخيمة بدأ ليلته الأولى بمركزأبوقرقاص وليلته الثانيه بالسينما القديمة بمركز ملوي بالمنيا، وشارك فيه عدد من الشباب الموهوب أبرزهم الشاعر الشاب عدى إبراهيم، والمنشد الديني محمد الصاوى، والشاعر مصطفى رضا، وفرقة الجوكر التابع للمخرج الشاب بيشوي عادل مكرم وفرقة كواليس.

شبكةعيونالإخبارية

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