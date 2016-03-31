«التربية» تصدر قراراً بتقديم موعد اختبارات الصف الثاني عشر

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً بتقديم موعد اختبارات الصف الثاني عشر بشقيه العلمي والأدبي للفصل الدراسي الثالث. وبناءً على القرار يصبح الموعد الجديد خلال الفترة من 29-5-2016 إلى 9-6-2016.

القرار تم اتخاذه بالتنسيق والتشاور مع مجلس أبوظبي للتعليم تحقيقا لمصلحة الطلبة في مختلف مدارس الدولة.

اتخذت الوزارة هذا القرار بما يتماشى مع مصلحة الطلبة ولاعتبارات تتصل بإتاحة المجال أمامهم للتسجيل في الجامعات، وفي الخدمة الوطنية، ويشمل طلبة الثاني عشر في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، فضلاً عن تعليم الكبار والدراسة المنزلية.

وسيسهم القرار في توفير وقت كاف أمام الطلبة لتحديد أولوياتهم وتسهيل اجراءات التسجيل في الخدمة الوطنية خاصة بعد تمديد مدة الخدمة الوطنية.

وسيتم الاعلان عن نتائج الاختبارات النهائية لطلبة الثاني عشر للفصل الدراسي الثالث يوم الخميس الموافق 16-6-2016. فيما سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات المؤجل والإعادة لطلبة الثاني عشر يوم الخميس الموافق 30 يونيو من الشهر المقبل.

وتنطلق امتحانات الإعادة والمؤجل لطلبة الثاني عشر بتاريخ 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.