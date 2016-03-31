أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قرار بتعديل رسوم تراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف

Google+ Print
قرار بتعديل رسوم تراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف قرار بتعديل رسوم تراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (9) لسنة 2016 بشأن تعديل جدول الرسوم الخاصة بتراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف.

ونص القرار على أن يستبدل بجدول الرسوم الخاصة بالمهنيين رقم (2) الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي الجدول الصادر مع هذا القرار وذلك بإضافة رسم جديد إلى الرسوم التي تتقاضاها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف نظير إصدار شهادة حسن السيرة المهنية لهم.

ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم خدمة جديدة للمهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف وذلك من خلال إصدارها لشهادة حسن السيرة المهنية للعاملين في هذا المجال على ضوء تقييم المؤسسة لأداء المهني وهو ما يدفع في اتجاه تطوير أداء المهنيين والنهوض بهذه المهنة من خلال وجود جهة متخصصة معنية بتقييم أدائهم.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية