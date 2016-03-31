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مقتل 10 مدنيين فى قصف جوى فى الغوطة الشرقية لدمشق

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مقتل 10 مدنيين فى قصف جوى فى الغوطة الشرقية لدمشق مقتل 10 مدنيين فى قصف جوى فى الغوطة الشرقية لدمشق

>قتل عشرة مدنيين بينهم طفلان فى غارات جوية شنتها طائرات النظام السورى واستهدفت بلدة دير العصافير فى الغوطة الشرقية لدمشق، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الخميس.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن "قتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان وعامل فى الدفاع المدنى فى عشر غارات لقوات النظام استهدفت مناطق عدة فى بلدة دير العصافير بينها مركز طبي".

واشار عبد الرحمن الى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى، بينهم مدنيون.

وتحاول قوات النظام، بحسب عبد الرحمن "منذ أسابيع التقدم ومحاصرة البلدة التى يعيش فيها ما بين 2500 و2700 عائلة".

ووفق عبد الرحمن "يُعد هذا القصف الاختراق الاكبر للهدنة فى الغوطة الشرقية لدمشق، ولكن ليس فى كامل المناطق السورية التى يسرى فيها وقف الاعمال القتالية".

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