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ابعد عن السبانخ والفلفل الحار والفاكهة الجافة لتتجنب حرارة الجسم

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ابعد عن السبانخ والفلفل الحار والفاكهة الجافة لتتجنب حرارة الجسم ابعد عن السبانخ والفلفل الحار والفاكهة الجافة لتتجنب حرارة الجسم
التعرض لارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف، يتسبب فى جفاف الجسم والشعور بالإرهاق والتعب الشديد، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتغلب على المشاكل الناتجة عن التعرض لحرارة الشمس.

لذا يقدم الموقع الهندى "Bold sky "، أفضل الطرق للتغلب على حرارة الصيف من خلال اتباع نظام غذائى صحى، يتضمن الآتى: شرب الكثير من الماء، لأنه ينظم درجة حرارة الجسم ويجعله رطبا ويحافظ عليه من الجفاف.

وحسب التقرير أنه يجب تجنب الكافيين والمشروبات التى تحتوى على كثير من السكر، لأنها ضارة على الصحة، وتشكل حمض الفوسفوريك الذى يؤدى إلى تلف بطانة الجهاز الهضمى ويؤثر على وظائفه.

وأكد التقرير على ضرورة تجنب المشروبات الباردة فى درجات الحرارة المرتفعة، لأنها لا تقلل من العطش، وتؤدى إلى ضيق الأوعية الدموية ما يسبب المزيد من الضرر على الجسم، مضيفا أنه من الضرورى تجنب الفاكهة الجافة على الرغم من أنها صحية ومغذية، فإنها تولد حرارة الجسم لذا فينبغى تجنبها فى فصل الصيف وتناول الفاكهة الطازجة بدلا منها .

وأشار التقرير إلى ضرورة تجنب تناول بعض الأطعمة فى فصل الصيف لأنها تعمل على توليد الحرارة بالجسم فى فصل الصيف وتشمل السبانخ والفلفل الحار والفجل والثوم والبصل.

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