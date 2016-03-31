صور.. افتتاح بطولة كأس العالم للبلياردو في الأقصر

مراسل «ONA»:

انطلقت ظهر اليوم الخميس، فعاليات بطولة كأس العالم للبلياردو التي تنظمها مؤسسة “أخبار اليوم” بمحافظة الأقصر بمشاركة 148 لاعبا يمثلون 20 دولة.

وشهد حفل الافتتاح محمد بدر محافظ الأقصر وفاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي ومحمد القماح رئيس اتحاد البليادرو وحسين الشريف رئيس الاتحاد الأفريقي للبلياردو وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي للبلياردو وخالد طه مدير عام مؤسسة أخبار اليوم.

وبدأ حفل الافتتاح بطابور عرض للاعبين الـ32 الذين يشاركون فى الدور الرئيسي منهم 20 لاعبا هم الأفضل في التنصيف العالمي ومن بينهم المصريون سامح سيدهم ورياض نادي وخالد عرفان ويشاركون بوصفهم من الدولة المنظمة للبطولة فى حين صعد لنفس الدور 12 لاعبا وهم الذين خاضوا منافسات الدور التمهيدي فى كافة مراحله حتى وصلوا للدور الرئيسي.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة للمتحدث باسم البطولة الحكم الدولي المصري انطون رحب فيها بالمحافظ و مؤسسة “أخبار اليوم”، ورئيس الاتحاد الدولي للبلياردو والسادة الحضور وأعقبه كلمة محمد القماح رئيس الاتحاد المصري للبلياردو ثم كلمة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار وألقها نيابة عنه خالد طه مدير عام مؤسسة أخبار اليوم وأعقبه كلمة فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي .