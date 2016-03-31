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إضراب طلاب مدرسة ثانوية بأسيوط عن الدراسة احتجاجا على استبعاد المدير

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إضراب طلاب مدرسة ثانوية بأسيوط عن الدراسة احتجاجا على استبعاد المدير إضراب طلاب مدرسة ثانوية بأسيوط عن الدراسة احتجاجا على استبعاد المدير
أعلن طلاب مدرسة جمال فرغلى سلطان الثانوية بأسيوط إضرابهم عن الدراسة وعدم الصعود للفصول والبقاء فى الفناء المدرسى، وذلك عقب ورود أنباء بصدور قرار باستبعاد مدير المدرسة، وذلك عقب وقوع حادث غرق طالبين بالترعة الإبراهيمية بعد هروبهما من المدرسة خلال الفسحة المدرسية، وأكد الطلاب أن مدير المدرسة لا ذنب له فيما حدث، وأن الطالبين هما من هربا وحاول المدير والمشرف اللحاق بهما دون جدوى، مشيرين إلى أنه لا دراسة إلا بعودة المدير.

ومن جانبه انتقل عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يرافقه عبد الناصر عبد البصير بالطلاب داخل المدرسة وشرح لهم الموقف، وأن مدير المدرسة فى إجازة وليس مستبعدا، مؤكدا على أن واقعة هروب الطلاب قيد التحقيق ولم يصدر فيها قرار بعد.


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