افتتاح أول مكتب للهيئة العامة للاستثمار بالبحر الأحمر

افتتح اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أول مكتب للهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين والذى يعد الأول على مستوى الجمهورية بالمحافظات، تفعيلا لخدمة الشباك الواحد.

تم افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة بناءا على اتفاق تم بين محافظ البحر الأحمر ووزير الاستثمار بإنشاء مكتب خاص للهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة ليكون حلقة الوصل بين الهيئة والمحافظة بشأن تطوير العملية الاستثمارية.

ويعد تلك المكتب طفرة جديدة فى مجال العمل الحكومى حيث سيقوم المكتب بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باقامة المشروعات الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار وجميع الوزارات بالقاهرة وأيضا كافة الأجهزة المحلية المعنية بالمحافظة تفعيلا لمشروع الشباك الواحد مما سيقلص الوقت ويكسر الروتين ليتم افتتاح المشروعات السياحية فى مدة قصيرة جدا وتمهيدا لبدء لجان الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، ومن ضمن عمل المكتب القيام بحصر فرص الاستثمار بالمحافظة وعرضها على المسثمرين.

وصرح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أن باتخاذ هذه الخطوة سيتم جذب فرص الاستثمار وزيادة المشروعات والتى بدورها ستزيد من فرص العمل فى المحافظة.

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