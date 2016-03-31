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بدء التحقيق فى بلاغ يتهم تاجر بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهندس بدمياط

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بدء التحقيق فى بلاغ يتهم تاجر بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهندس بدمياط بدء التحقيق فى بلاغ يتهم تاجر بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهندس بدمياط
بدأت نيابة مركز إبشواى بالفيوم اليوم، التحقيق فى بلاغ مقدم من مهندس شبكات ونظم معلومات، ضد تاجر يتهمه فيه، بالنصب عليه، فى مبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه مصرى، بعد أن أوهمه باستثماره للمبلغ فى الأعمال التجارية، مقابل منحه فائدة 15%.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواى، بورود بلاغ من المواطن (هيثم جمال.ع.م-44 سنة)، مهندس شبكات ونظم معلومات، يتهم فيه، تاجر بالنصب عليه فى مبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه، لاستثماره فى أعمال تجارية، مقابل منحه فائدة قدرها 15%، وذلك خلال تواجدهما بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عامين.

وحرر محضر بالواقعة برقم 1622 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة إبشواى، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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