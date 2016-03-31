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مكتبة الإسكندرية تنظم فعاليات متنوعة للأطفال فى احتفالية "شكسبير 400"

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مكتبة الإسكندرية تنظم فعاليات متنوعة للأطفال فى احتفالية "شكسبير 400" مكتبة الإسكندرية تنظم فعاليات متنوعة للأطفال فى احتفالية "شكسبير 400"
تنظم مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2016، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى في ، احتفالية كبرى بعنوان "شكسبير 400: إلى أبد الآبدين 2016"، وذلك بمناسبة مرور 400 عام على وفاة الكاتب المسرحى والأديب الشهير وليم شكسبير (1564-1616م).

وسيكون هذا الأسبوع حافلاً بالعديد من الأنشطة والمهرجانات الثقافية. وتشارك مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية فى تلك الاحتفالية بالكثير من الأنشطة والعروض الترفيهية، حيث تستضيف المكتبة فرقتين من محركى العرائس من المكسيك وإنجلترا، وذلك لتقديم ثلاث مسرحيات من أشهر أعمال شكسبير.

كما تنظم مكتبة الطفل مسابقة سنوية للمدارس على مستوى الإسكندرية لمرحلة التعليم الابتدائى تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وسيقوم الفائزين فى تلك المسابقة بالمشاركة فى احتفالية "شكسبير 400". وسيكون على المدارس المشاركة تقديم عرض مسرحى لمشهد رئيسي من مسرحيات شكسبير العالمية برؤية جديدة ومختلفة.

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