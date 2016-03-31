اندريا بوتشيللي يطلق جولته العالمية من أبو ظبي

يستعد النجم العالمي آندريا بوتشيللي Andrea Bocelli للقاء جمهوره العربي قريباً، حيث سيطلق جولته العالمية من العاصمة الإماراتية أبوظبي في 22 أبريل المقبل.

سيقدم بوتشيللي على مسرح "دو أرينا"، أحدث أعماله الغنائية من ألبوم "سينما"، الذي غنى فيه بخمس لغات، قدم من خلالها أغنيات كلاسيكية مرتبطة بأفلام مثل"The God Father" و"Breakfast at Tiffany’s".

بوتشيللي بدأ حياته في قرية صغيرة تدعى لا ستيرزا، حيث ولد من والدين كانا يعملان ببيع الآلات الزراعية.

وفي الـ 12 من عمره، فقد بوتشيللي بصره بسبب إصابته بمرض وراثي في العين، ثم تعرضه لضربة قوية بالرأس بواسطة كرة، أدت إلى إصابته بنزيف دماغي وأفقدته بصره، ولم تفلح العمليات الجراحية في إعادة بصره إليه.

ورغم الصعوبات التي واجهها بسبب مرضه، فإن بوتشيللي نجح في إثبات نفسه بالحياة العملية، إذ عمل كمحام، بعد أن تخرج بدرجة دكتوراه من جامعة بيزا، ليقرر بعدها التفرغ للموسيقى بشكل كامل.