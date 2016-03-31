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' كوبر درس 40 مباراة لإسقاط نيجيريا '

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' كوبر درس 40 مباراة لإسقاط نيجيريا ' ' كوبر درس 40 مباراة لإسقاط نيجيريا '

اضطر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لمشاهدة عدد كبير من المباريات لوضع الخطة المناسبة لمباراتي نيجيريا في تصفيات إفريقيا 2017.

فمن جانبه أشار محمود فايز عضو الجهاز الفني للمنتخب إلى أن كوبر عمل على محورين، هما تحليل أداء نجوم نيجيريا والثاني فكر مدربه سامسون سياسيا.

وأضاف فايز عبر قناة صدى البلد "لقد شاهد 40 مباراة لمنتخب نيجيريا للمحليين، وكذلك متابعة بعض النجوم مثل فيكتور موسيس وأحمد موسى مع أنديتهم الأوروبية للتعرف على قدراتهم وتحديد نقاط القوة وتحركاتهم داخل الملعب".

وتابع "كما شاهد كوبر مباريات كأس إفريقيا المؤهلة للأولمبياد، للتعرف على الفكر التكتيكي الذي يطبقه سامسون سياسيا قبل تصعيده لقيادة منتخب نيجيريا الأول".

أما أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فأكد أن خطة الفراعنة اختلفت، ففي المباراة الأولى كان الاعتماد على دفاع المنطقة من منتصف ملعبنا.

وأوضح ناجي " وفي برج العرب تم التنبيه على اللاعبين بضرورة الضغط المبكر على دفاع نيجيريا، لإفساد الهجمة منذ البداية".

وعن الانتقادات الموجهة للفكر الدفاعي لكوبر، رد محمود فايز "الجهاز الفني يعتمد على أسلوب التحرك ككتلة واحدة دفاعا وهجوما مثلما كان يفعل جوزيه مورينيو مع تشيلسي، ونفذ اللاعبون ذلك بامتياز على مدار 180 دقيقة، رغم أنه فكر جديد على اللاعب المصري".

واختتم فانتا جوزي عضو الجهاز الفني للمنتخب "لم نطبق خطة دفاعية، بل توازن شديد بين الدفاع والهجوم، بدليل أننا خلقنا عدة فرص، وفي نفس الوقت أغلقنا كل الطرق أمام مرمانا وأبطلنا خطورة نجوم نيجيريا المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية".

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