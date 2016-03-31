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مرتضى: حزين من عبد الشافي.. وأتمنى شراء رمضان صبحي

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مرتضى: حزين من عبد الشافي.. وأتمنى شراء رمضان صبحي مرتضى: حزين من عبد الشافي.. وأتمنى شراء رمضان صبحي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه حزين من لاعب الفريق السابق محمد عبد الشافي الذي انتقل مطلع الموسم الحالي إلى الأهلي السعودي.

وقدم الزمالك شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مستحقاته المتأخرة من الصفقة لدى أهلي جدة، وكان عبد الشافي قد صرح بأن المشكلة لا تخصه وإنما هي بين الناديين.

وقال مرتضى عبر قناة LTC:"حزين مما قاله".

"هذا عيب، من المفترض أن يذهب لرئيس أهلي جدة ويقول له لن نحتال على الزمالك".

وعن رمضان صبحي نجم منتخب صاحب هدف إقصاء نيجيريا من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 علق مرتضى "من أفضل لاعبي مصر. أتمنى شراؤه".

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