إضرابات عمالية تهدد بشل باريس

يخوض بعض سائقي القطارات والمعلمين الفرنسيين وغيرهم، إضرابًا لرفض إصلاح حكومي يقلص ساعات العمل الأسبوعية البالغ عددها 35 ساعة وقواعد العمل الأخرى، بحسب “سكاي نيوز”.

> وبالرغم من عدم تأثير الإضراب على مطار شارل ديغول في باريس، إلا أن 20% من الرحلات الجوية ألغيت بمطار أورلي في باريس.

ويربك الإضراب سير العمل بالمستشفيات العامة والمحطات التلفزيونية المملوكة للدولة، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وحذرت شركة السكك الحديد الحكومية، من اضطرابات في حركة القطارات الوطنية والإقليمية، فيما لن تتأثر الخطوط الدولية إلى لندن وبروكسل.

والتحقت المنظمات الطلابية والنقابية للدعوة إلى احتجاجات في أنحاء فرنسا لرفض مشروع قانون الحكومة الاشتراكية.

ويرى رافضو المشروع أنه يتراجع عن أشكال حماية عمالية احتاج تحقيقها مسارا نضاليا طويلا.