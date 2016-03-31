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مجموعة هرمس لخريف وشتاء 2016: للنساء الناضجات فقط!

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الخميس 31-03-2016 04:12

قدمت دار "هرمس" Hermes الفرنسية العريقة مجموعتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة ضمن أسبوع الموضة في باريس، وقد تحدّت Nadège Vanhee-Cybulski المديرة الابداعية للدار جميع التقاليد الكلاسيكية وابتكرت مجموعة عصرية وناضجة وغاية في الأناقة.

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وبهذه المجموعة ابتعدت عن النمط الذي لطالما ركزّت عليه دار "هرمس" Hermes وهو ملابس الفرسان، وسباقات الخيول وكل ما يتعلق بها، واستبدلته بتصاميم ذات خطوط نظيفة، امتزجت فيها العصرية مع الكلاسيكية بطريقة ساحرة، ولعل هذه المجموعة من أجمل ما قدمت الدار منذ مُدة.
وقد ابتدأت بتصاميم بلون الكراميل، ومن بعدها تدرجات الأبيض السكري، والرمادي والبيج، ومن ثم الأسود الذي امتزج مع الأزرق، ليتدرج بعد ذلك اللون العنابي الغني والدافئ، لنرى في النهاية مزيج لكل ما شاهدناه سابقاً من ألوان.
وقد ضمت المجموعة الفساتين، والسراويل المريحة، كما القمصان الفضفاضةة، والمعاطف الثقيلة، وبعض التصاميم كانت أنثوية محددة الخصر باستخدام أحزمة رفيعة أو عريضة، وبعضها الآخر كان فيها لمسات ذكورية أنيقة.
وبالنسبة للأقمشة فقد تنوّعت بين الجلد، الصوف، الكريب، الكشمير، الفرو وغيرها.
أما فيما يتعلق بالاكسسوارت فقد كانت التصاميم راقية، وقد خدمت وأكملت المجموعة بطريقة مثالية وقد رأينا منها حقائب اليد، الأحذية الجلدية، القفازات التي وصلت حد الكوع، كما الأحزمة وبعض العقود الذهبية التي أضفت فخامة على التصاميم.
ما يُميز هذه المجموعة الجديدة من "هرمس" Hermes أنها مبتكرة ورائعة، وكل قطعة فيها جاهزة للبس فوراً، من منصة العرض الى اطلالاتنا اليومية الأنيقة.

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