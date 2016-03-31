المدوِّن السعودي طلال يحدد اتجاهات صيف 2016

اشتهر المدوِّن السعودي "طلال" المعروف باسم Alexander Giovanne على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعته الموضة، ومعرفته الواسعة بآخر اتجاهاتها، وفي هذا الموسم أخذنا رأيه في أحدث اتجاهات الملابس الرجالية لموسم ربيع وصيف 2016، فأجابنا بالاختيارات التالية:



اللون الأبيض

يقول طلال: "هذا اللون أساسي في فصل الصيف، ويوجد بكثرة في عروض ربيع وصيف 2016، وشاهدناه ظاهراً في التنسيقات الكاملة بالتحديد هذا الموسم".

اللون الأزرق

يذكر طلال أن اللون الأزرق من الألوان المريحة للعين، كما يساعد على تجديد نشاط الرؤية، وأضاف "استخدم المصممون درجات اللون الأزرق بشكل ملحوظ في أغلب العروض بتنسيقات مختلفة بين درجات هذا اللون".



القمصان الواسعة

"القميص الواسع إحدى القطع المكررة هذا الموسم، ولكن بتصاميم جديدة، من ضمنها الپولو شيرت".



البليزر المطبوع

"أبرز مَنْ استخدم الطبعات على الجاكيت الرسمي مؤخراً هي دار الأزياء "دولتشي آند قابانا"، حيث برزت بالتفنن بالطبعات والزخارف، وفي هذا الموسم استخدم أكثر من مصمم الطبعات المختلفة على الجاكيتات الرسمية".



الـ "بومبر" جاكيت

البومبر جاكيت لا يغيب عن عروض المواسم الرجالية، ويقول طلال: "في هذا الموسم لم يتمكن المصممون من الاستغناء عن هذا النوع من الجاكيتات".



الطبعات المستوحاة من الزي العسكري، أو الطبعات "الجيشية"

"اشتهرت بها ماركة "ڤالنتينوValentino"، ولكن في هذا الموسم شاركتهم بهذه الطبعات دارا الأزياء الشهير "ديور Dior"، و"نيل باريت Neil Barrett".



شاهد اتجاهات صيف 2016 في الصور أعلاه، وقم بمتابعة طلال على حساب الإنستجرام @Alexander_Giovanne.