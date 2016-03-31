هل ارتدت كيم كارداشيان العباية في أحدث إطلالاتها؟

لطالما أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian جدلاً واسعاً بإطلالاتها واختياراتها الجريئة في الموضة والأزياء، فقد لاحظنا أنها ارتدت ما يشبه العباية السوداء فوق تنورة و"توب" بسيطين بنفس اللون في آخر إطلالاتها.

فتميزت عباءة "كيم" بمميزات العباية الخليجية بأكمامها الطويلة، ولونها الأسود، إلا أن "كيم" أبعدتها عن إطلالة العباية بوضعها على الأكتاف دون ارتداء الأكمام، كذلك حرصت على أن تجمّل إطلالتها بإكسسوارات سوداء، فهل نجحت بتنسيق الإطلالة الكاملة باللون الأسود برأيك؟

شاهدي إطلالتها في الصور أعلاه وشاركينا برأيك.