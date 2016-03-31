أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"دون لندن" يفتتح متجراً جديداً في المملكة العربية السعودية

Google+ Print

الخميس 31-03-2016 14:02

افتتحت العلامة التجارية "دون لندن" Dune London، إحدى شركات المملكة المتحدة الأكثر نجاحاً في مجال تصنيع الأحذية والإكسسوارات، مؤخراً متجراً جديداً لها في المملكة العربية ، وذلك في النخيل مول الشهير بالرياض.
وتمتد مساحة المتجر الجديد على 1,259 قدم مربع، وهو يقع في الطابق الأرضي من مركز التسوق، وسيحتضن المتجر العلامة الفارقة لمتاجر هذه العلامة التجارية، وهي منصات عرض الأحذية المثبتة على السقف بشكل معاكس، ما سيخلق مدخلاً مميزاً ولافتاً للنظر إلى داخل المتجر. كما تعرض وحدات الأرفف الطولية أحدث صيحات الأحذية النسائية والرجالية، التي صممت بشكل شفاف لتعكس مدى جوهر المنتج، ويشمل المتجر أيضاً مساحة مخصصة لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة و واسعة من حقائب اليد والمحافظ والإكسسوارات الصغيرة. وتأتي عملية افتتاح هذا المتجر، بالتعاون مع شريك علامة "دون لندن" Dune London مجموعة "اباريل" Apparel، بهدف تعزيز إستراتيجية التنمية والازدهار التي تتبعها هذه العلامة التجارية في الأسواق السعودية، وسيمثل هذا المتجر الخطوة الأولى في مسيرة افتتاح عدد من المتاجر على امتداد المنطقة خلال العام المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة