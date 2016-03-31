"دون لندن" يفتتح متجراً جديداً في المملكة العربية السعودية

افتتحت العلامة التجارية "دون لندن" Dune London، إحدى شركات المملكة المتحدة الأكثر نجاحاً في مجال تصنيع الأحذية والإكسسوارات، مؤخراً متجراً جديداً لها في المملكة العربية السعودية، وذلك في النخيل مول الشهير بالرياض.

وتمتد مساحة المتجر الجديد على 1,259 قدم مربع، وهو يقع في الطابق الأرضي من مركز التسوق، وسيحتضن المتجر العلامة الفارقة لمتاجر هذه العلامة التجارية، وهي منصات عرض الأحذية المثبتة على السقف بشكل معاكس، ما سيخلق مدخلاً مميزاً ولافتاً للنظر إلى داخل المتجر. كما تعرض وحدات الأرفف الطولية أحدث صيحات الأحذية النسائية والرجالية، التي صممت بشكل شفاف لتعكس مدى جوهر المنتج، ويشمل المتجر أيضاً مساحة مخصصة لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة و واسعة من حقائب اليد والمحافظ والإكسسوارات الصغيرة. وتأتي عملية افتتاح هذا المتجر، بالتعاون مع شريك علامة "دون لندن" Dune London مجموعة "اباريل" Apparel، بهدف تعزيز إستراتيجية التنمية والازدهار التي تتبعها هذه العلامة التجارية في الأسواق السعودية، وسيمثل هذا المتجر الخطوة الأولى في مسيرة افتتاح عدد من المتاجر على امتداد المنطقة خلال العام المقبل.