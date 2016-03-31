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"مونيكا فينادر" تطلق مجموعتها الماسية الجديدة!

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الخميس 31-03-2016 14:51

تتميز علامة "مونيكا فينادر" Monica Vinader بتصاميمها المُبتكرة في عالم المجوهرات، والتي تجمع بين الفخامة والعصرية كما أنها مناسبة لمختلف النساء من مختلف الأعمار، وفي مجموعتها الجديدة المستوحاة من "عين الحسد" قدمت تصاميم ذات طابع معاصر، مع نظرة حديثة الى هذا الرمز التقليدي الذي كانت ترتديه الشعوب منذ القدك لإبعاد الأعين الحاسدة.
يتخلل تصاميم العقود والأساور دوائر متلاصقة باللون الأبيض والأزرق ومرصعة بالألماس. وقد استخدمت في تصميم هذه المجموعة أفخم المواد مثل الفضة الاسترليني مع الذهب الوردي عيار 18 قيراط، وقد رصّعت التصاميم بالألماس الأزرق والأبيض.

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سيدتي