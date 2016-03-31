10 صور تجمع كيندل وكايلي جينر.. من الأجمل برأيك؟

أصبحت الشقيقتان كيندل وكايلي جينر Kendall & Kylie Jenner أشهر فتاتين في العالم، وعلى ما يبدو أنهما الأكثر نجاحاً، فمع انشغالهما الدائم أطلقت الشابتان مجموعة أزياء خاصة تحمل أسماءهما وتضم تصاميم متنوعة من الملابس والإكسسوارات.

تتمتع كل واحدة من الشقيقتين بستايل وذوق مختلف عن الأخرى على الرغم من اشتراكهما في كل شيء تقريباً، وفي هذا الموضوع نتساءل: من منهما الأكثر أناقة برأيك؟ جمعنا لك باقة من الصور التي تجمع الشقيقتين معاً لتختاري الأجمل بينهما.

حصلت كيندل على شهرة واسعة كونها عارضة أزياء محترفة وفي إطلالاتها تميل لاختيار الملابس المريحة في إطلالات عصرية بسيطة، فنراها ترتدي البنطلونات الواسعة والقمصان القصيرة Crop Top، كما تهوى ارتداء الملابس الرياضية المريحة، فنجدها ترتديها في إطلالاتها اليومية على الدوام.

أما كايلي فقد اشتهرت كونها نجمة "السوشال ميديا" بلا منازع، فعدى عن ملايين المتابعين على "إنستغرام" تحتل كايلي المرتبة الأولى في أعداد المتابعين على تطبيق "سناب شات" أيضاً، وفي إطلالاتها تميل كايلي إلى اختيار الفساتين الضيقة والتنسيقات المثيرة، فدائماً نجدها متألقة بفساتين قصيرة تنسقها بأسلوب عصري جذاب مع حذاء بوت طويل العنق أو صندل بتصميم لافت.

شاهدي معنا بعض الصور التي تجمع كيندل وكايلي معاً، وأخبرينا أيهما الأجمل بالنسبة لك؟