محامى فاطمة ناعوت: حضور موكلتى جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات وجوبى

قال الدكتور شريف أديب دفاع الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت: إن حضور موكلتى وجوبى بجلسة محكمة جنح مستأنف الخليفة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

وأكد "أديب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمستندات جديدة سوف تغير من سير القضية، وتكشف المغزى الحقيقى من وراء تصريحات موكلته، مضيفا أن الحكم الصادر ضد موكلته هو حكم قاضى جزئى وأول درجة.

كانت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الملط، قد عاقبت الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامى.

يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل "استعارة مكنية"، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

- اليوم أولى جلسات استئناف فاطمة ناعوت على حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

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