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تقرير – صراع ساخن منتظر بين ريال مدريد وسيتي على بوجبا

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تقرير – صراع ساخن منتظر بين ريال مدريد وسيتي على بوجبا تقرير – صراع ساخن منتظر بين ريال مدريد وسيتي على بوجبا

أشارت صحيفة دياريو سبورت الإسبانية إلى استعداد مانشستر سيتي لدفع مبلغ قدره 75 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على بول بوجبا.

فنجم يوفنتوس هو محط أنظار كبار القارة العجوز مع فتح باب الانتقالات الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن صراعا منتظرا سيكون بين سيتي وريال مدريد الذي يريد التعاقد مع الدولي الفرنسي مهما كلفه الأمر وفقا لرغبة المدرب زين الدين زيدان.

وذكرت الصحيفة أن جوارديولا مدرب سيتي الموسم المقبل أبلغ مالك ورئيس النادي خلدون آل مبارك بأن بوجبا هو الهدف الرئيسي له لدعم الفريق.

وكان بوجبا قد صرح من قبل أه يتمنى العمل مع "بيب" الذي يعتبر من أفضل المدربين على مستوى العالم.

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