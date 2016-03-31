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وزير التموين: 39 مليون جنيه مبيعات شركات القطاع العام في الأوكازيون الشتوي

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وزير التموين: 39 مليون جنيه مبيعات شركات القطاع العام في الأوكازيون الشتوي وزير التموين: 39 مليون جنيه مبيعات شركات القطاع العام في الأوكازيون الشتوي

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

أكد تقرير تلقاه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية من قطاع التجارة الداخلية، الخميس، نجاح الأوكازيون الشتوي في تنشيط مبيعات شركات القطاع العام بقيمة 39 مليون جنيه.

 ويشمل التقرير كل من “صيدناوي، وبيع المصنوعات”، والأزياء الحديثة، والأزياء الراقية، وذلك غير مبيعات القطاع الخاص وبلغت عدد المخالفات التي تم ضبطها حوالي 1449 مخالفة للقطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن الاوكازيون الشتوي الذي بدأ يوم 8 من شهر فبراير الماضي أستمر شهر ونصف حتي يشمل فترة عيد الأم وقيام المواطنين بشراء إحتياجاتهم من الهدايا وجميع المستلزمات بهدف تنشيط حركة التجارة بالاسواق بما يضمن تحقيق مصالح كلا من التجار والمستهلكين والاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المخالفات التي تم تحريرها تتضمن عدم الحصول علي ترخيص للمشاركة في الأوكازيون وعمل أوكازيون وهمي بدون تخفيض واستخدام لغة أجنبية في الإعلان وعدم إستبدال السلعة أو رد قيمتها للمستهلك خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك.

فيما أضاف الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحلات والمتاجر المشاركة في الاوكازيون بلغ 3395 محلًا على مستوي الجمهورية تتضمن 3169 محلًا وشركة من القطاع الخاص و147 من قطاع الاعمال العام و63 إستثماري و16 تعاوني وشملت السلع المعروضة ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وموكيت وأدوات منزلية وأقمشة ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل وسلع أخرى.

 وأوضح أن التخفيضات في الاسعار تراوحت ما بين 5 ٪ الي 60٪علي جميع السلع المعروضة موضحا بأن المشاركة في الاوكازيون كانت ليست إلزامية علي التجار وكل تاجر كان حرا في إختيار السلعة التي يدخل بها الاوكازيون ونسبة التخفيض التي يقررها والالتزام بها.

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